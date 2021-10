A veder la classifica, per il Porto D’Ascoli si profila una partita più che abbordabile; due gol fatti e dieci subiti per la formazione di Eddy Mengo. Ecco la probabile formazione e gli uomini di spicco dei fermani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 24 Ottobre, allo stadio Comunale Pianarelle Tamburrini, andrà in scena Montegiorgio-Porto d’Ascoli, incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie D girone F.

Siamo ancora agli albori della nuova stagione, ma per Porto d’Ascoli e Montegiorgio questa partita può già rappresentare un primo punto chiave del campionato, capace di iniziare a delineare la classifica e di far capire ad entrambe le squadre i veri obiettivi del nuovo anno.

Due reti segnate e dieci subite condannano attualmente la rosa di Eddy Mengo al penultimo posto in classifica, con un pareggio racimolato nella prima giornata nella trasferta di Alto Casertano e quattro sconfitte consecutive arrivate nell’ordine con Pineto, Recanatese, Fiuggi e, domenica scorsa, con Trastevere per 3-0.

Le cessioni estive dell’esperto Lupoli, punta centrale da 8 reti nello scorso campionato, e del giovane e frizzante Pampano (10 reti la scorsa stagione), di proprietà della Viterbese, rappresentano perdite di elevato valore per i fermani, la cui età media in rosa risulta essere di 22 anni.

I nuovi punti di riferimento dell’attacco rossoblù portano i nomi del ventiduenne Denis Perpepaj, attaccante kosovaro arrivato gratuitamente dal Castelfidardo (8 centri nella passata stagione), e del trentenne Stefano Spagna, giunto in estate dal Porto Sant’Elpidio e con una lunga carriera alle spalle: cresciuto nelle giovanili del Lecce e successivamente acquistato dal Sogliano (28 presenze e 13 gol in eccellenza nel 2008), l’attaccante nato in Svizzera nel 2009 arriva in Serie A con il Chievo Verona. Gli succedono brevi parentesi con Melfi (in C2), Montichiari, Civitanovese, Termoli, Conero, S. Maria Apparente, Pinturetta Falcor, Loreto, e, in ultimo, con Porto Sant’Elpidio, con cui ha collezionato 21 presenze e 7 gol nel girone di ritorno del campionato di Serie D.

Insomma, due pericoli assolutamente da non sottovalutare per la difesa di Davide Ciampelli che, con 4 gol subiti, risulta essere tra le seconde migliori difese del girone.

Ecco dunque il probabile 4-3-3 del match di domenica per il Montegiorgio: Gagliardini, Perini, De Meio, Donzelli, Omiccioli, Diouane, Santoro, Zanocchia, Albanesi, Perpepaj, Spagna (All. Eddy Mengo).

