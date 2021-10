Ma è proprio vero che siamo destinati a vivere tutti contro tutti? Che siamo costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita che ci manda spesso fuori giri? Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per soffrire di solitudine e rimbecillimento acuto? A queste e a tante altre domande risponde Maurizio Battista nel suo nuovo show!

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva in Riviera Maurizio Battista. Con lo show “Tutti contro tutti”, il noto comico sarà in scena al Palariviera sabato 23 ottobre.

La data è il recupero dello show inizialmente programmato per il 28 febbraio 2020, posticipato in seguito al 28 aprile e all’8 ottobre 2020.

Per l’accesso nei teatri è necessario essere in possesso di Green Pass e mascherina.

Lo spettacolo è organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci.

Ma è proprio vero che siamo destinati a vivere tutti contro tutti?… Che siamo costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita che ci manda spesso fuori giri?… Che i social sono l’unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per soffrire di solitudine e rimbecillimento acuto?… A queste e a tante altre domande risponde Maurizio Battista nel suo nuovo show!… Con la sua capacità unica di far ridere, anche di se stessi e di se stesso!… Perché la risata – udite udite – unisce agli altri!… Visto che la cosa più bella che abbiamo in questa vita, sono proprio gli altri!…Oddio, non proprio tutti, eh!…

Info line Alhena Entertainment srl: 085 9433361 – 366 2783418

