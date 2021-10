Diramata la lista della prima convocazione ufficiale della Nazionale di beach soccer femminile, per uno stage che si terrà a Tirrenia dal 25 al 28 ottobre 2021

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- È stata diramata la lista della prima convocazione ufficiale della Nazionale di beach soccer femminile, per uno stage che si terrà a Tirrenia dal 25 al 28 ottobre 2021 e sono ben tre le ragazze convocate che militano nella Sambenedettese Beach soccer.

Anche il Beach Soccer al via con la propria Nazionale Femminile. Il Tecnico Federale, Emiliano Del Duca, ha diramato la prima convocazione, pescando dalla Sambenedettese beach soccer Campione d’Italia: il centrale Cristina Olivieri, l’esterno Rebecca Ponzini e il pivot, anche nostra giornalista, Chiara Poli (Ponzini e Poli giocano anche a calcio a 11 nella Sambenedettese calcio femminile)



Enorme soddisfazione quindi per le calciatrici e che con la Sambenedettese beach soccer hanno vinto due scudetti consecutivi.Le ragazze si dicono orgogliose di poter prendere parte al raduno azzurro: “Un sogno che si realizza – commenta Chiara Poli – siamo felici e anche orgogliose, dopo due scudetti essere convocate anche in Nazionale è davvero una gioia immensa”

Il lavoro svolto dalla Sambenedettese negli utlimi anni ha così portato dei frutti importanti oltre le vittorie in campionato e l’accesso all’Euro Winners Cup. Un orgoglio per la città e per la società che sta lavorando con costanza nel settore femminile oltre quello maschile dove è pluirititolata.

Di seguito tutte le convocate:

Bonci Gulia (Casperia F.C)

Fazio Mimma

Altobelli Angela (Latina Calcio 1932 Women)

Aversa Vanessa (Latina Calcio 1932 Women)

Badalassi Giorgia (Futsal Pistoia)

Di Martino Sharon (Salernitana Femminile)

Ferrazza Alice (Trastevere Calcio Femminile)

Iannella Sandy (U.S. Pontedera)

Illiano Roberta (Academy Dream Team CF)

Maiorca Francesca (Latina Calcio 1932 Women)

Mellano Francesca (Pinerolo FC)

Naticchioni Debora (Latina Calcio 1932 Women)

Oliveiri Cristina (Montorio 88)

Olivieri Giulia (ASD Vis Mediterranea)

Pascale Maria Rita (ASD Vis Mediterranea)

Poli Chiara (F.C. Sambenedettese)

Ponzini Rebecca (F.C. Sambenedettese)

Privitera Veronica (Jasnagora)

Ruotolo Angela (Spezia Calcio Femminile)

Saggion Claudia (Brescia Calcio Femminile)

Vecchione Fabiana (Cittadella Women)

Tecnico: Emiliano Del Duca

