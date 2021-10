SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si aprirà sabato 23 ottobre alle ore 21,15 la nuova stagione teatrale del teatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, dove andrà in scena “Interno 19”, prodotto da Caleidoscopio APS, con la regia di Michele Petrocchi.

Si proseguirà poi il 6 novembre con “Ego” di e con Caleidoscopio APS, mentre il 20 novembre sarà la volta di “Zona rossa” di e con Eleonora Greco, e il 4 dicembre di “E se fossi…?” di e con Sara Pischedda, vincitrice della vetrina di arte performativa contemporanea “Vuoti d’aria 2020” per la categoria teatro-danza. Il 18 dicembre, infine, andrà in scena “Il terzo incomodo” di Luigi Moretti, con Filippo Mantoni e Francesca Berardi.

Per la sezione dedicata ai più piccoli, dal titolo “Ritratti fanciulli” sono in programma il 13 novembre, dalle ore 15 alle 17,30 uno stage per bambini con ATGTP , il 14 novembre, alle ore 17, “Chiamatemi Pig gi” dell’associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, l’11 dicembre, dalle ore 16 alle 17,30, il laboratorio on line sul pensiero creativo con AltiSensi e il 12 dicembre, sempre alle ore 17, “Ucci, ucci! Pollicino e altre fiabe” di Stivalaccio Teatro.

La novità di quest’anno sarà, inoltre, “C’è di più”, una serie di iniziative di formazione per ilpubblico incluse nel prezzo del biglietto, che prevede dibattiti con gli artisti, quiz, allestimenti in botteghino pre o post spettacoli per riflettere sul teatro e accorciare le distanze tra palco e platea.

Qui di seguito il programma completo:

23 Ottobre ore 21.15

INTERNO 19

regia di Michele Petrocchi, produzione Caleidoscopio APS

6 Novembre ore 21.15

EGO

di e con Caleidoscopio APS

20 Novembre ore 21.15

ZONA ROSSA

di e con Eleonora Greco – Ass. Cornelia

4 Dicembre ore 21.15

E SE FOSSI…?

di e con Sara Pischedda – ASMED (vincitrice della vetrina di arte performativa contemporanea “Vuoti d’aria 2020” – categoria teatro-danza)

18 Dicembre ore 21.15

IL TERZO INCOMODO

Regia di Luigi Moretti, con Filippo Mantoni e Francesca Berardi

RITRATTI FANCIULLI

13 Novembre dalle 15.00 alle 17.30*

Stage di teatro per bambini con ATGTP

14 Novembre ore 17.00

CHIAMATEMI PIG GI

di Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata – ATGTP

11 Dicembre dalle 16.00 alle 17.30*

Laboratorio online sul pensiero creativo con AltiSensi

12 Dicembre ore 17.00

UCCI, UCCI! POLLICINO E ALTRE FIABE

di Stivalaccio Teatro

I costi: biglietto Ritratti intero: 10€

Biglietto Ritratti ridotto (minori di 12 anni): 7€

Biglietto Ritratti fanciulli: 7€

Abbonamento Ritratti: 45€

Pacchetto Ritratti fanciulli* (2 spettacoli + 2 laboratori): 45€

L’orario del botteghino: mercoledì dalle 18 alle 19.30.

Sono previste riduzioni per gruppi di almeno 10 persone o gruppi scolastici (tutte le info a www.cineteatrosanfilipponeri.com/biglietteria/).

C’è anche la possibilità di effettuare pagamenti con la Carta del docente.

Per l’ingresso agli eventi è necessario esibire il Green Pass ad eccezione delle persone sotto i 12 anni o quelle esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 389 1463537 – 338 3894018

Fb Cineteatro San Filippo Neri

Ig cineteatrosfn

Sito www.cineteatrosanfilipponeri.com

Per ulteriori informazioni si può consultare la pagina www.cineteatrosanfilipponeri.com/stagione-ritratti-2021/

