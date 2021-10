MONTEPRANDONE – Parte il campionato di serie B 2021/2022. Definiti i calendari, con 88 squadre al via. L’Handball Club Monteprandone nel raggruppamento a nove formazioni dell’Area 6, insieme a Cus Ancona, Chiaravalle, Cingoli, Falconara, Chieti, Lions Teramo, Città Sant’Angelo e Pescara.

Girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Sedici le giornate della stagione regolare, con due turni di riposo per ogni squadra. Non sono previste retrocessioni. Un solo posto per la serie A2: se lo aggiudica chi vince i playoff. Dopo la seguente formula: la prima classificata contro la quarta, la seconda invece con la terza, quindi finalissima tra le vincenti.

La stagione scatta sabato 30 ottobre e si conclude il 23 aprile 2022. Sosta natalizia dal 19 dicembre al 14 gennaio e pausa pasquale dal 3 al 22 aprile.

L’Hc Monteprandone debutterà al Colle Gioioso contro il Cus Ancona. Ma vediamo, nel dettaglio, il cammino che attende i ragazzi di coach Andrea Vultaggio.

Lo riportiamo qui di seguito.

30/10/2021 ore 18 HC Monteprandone-Cus Ancona

07/11/2021 ore 18 Chiaravalle-HC Monteprandone

14/11/2021 ore 18 Cingoli-HC Monteprandone

05/12/2021 ore 11 Lions Teramo-HC Monteprandone

18/12/2021 ore 18 HC Monteprandone-Città S.Angelo

09/01/2022 ore 11.30 Falconara-HC Monteprandone

15/01/2022 ore 18 HC Monteprandone-Chieti

30/01/2022 ore 18.30 Pescara-HC Monteprandone

06/02/2022 ore 18 Cus Ancona-HC Monteprandone

12/02/2022 ore 18 HC Monteprandone-Chiaravalle

20/02/2022 ore 18 HC Monteprandone-Cingoli

12/03/2022 ore 18 HC Monteprandone-Lions Teramo

19/03/2021 ore 18 Città S.Angelo-HC Monteprandone

26/03/2022 ore 18 HC Monteprandone-Falconara

02/04/2022 ore 18 Chieti-HC Monteprandone

23/04/2022 ore 18 HC Monteprandone- Pescara

