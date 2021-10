SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb cerca gli ultimi colpi di mercato per puntellare i vari reparti della rosa.

Il direttore sportivo rossoblu Matteo Sabbadini, intervistato telefonicamente dal direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti, ha così dichiarato: “Il portiere Tobias Knoflach austriaco classe ’93 e l’attaccante Kaspars Svarups si sono aggregati alla rosa e si stanno allenando in gruppo. Si attendono i transfer, ma ipotizziamo che possano esserci già da domenica contro il Fano”.

Riguardo l’ultimo colpo in attacco l’obiettivo è chiaro: “Chiuderemo domani il mercato con un ultimo colpo davanti, che sarà Ferri Marini. Con l’ex Gubbio e Trento completeremo il pacchetto offensivo”.

Infine Sabbadini non nasconde che ci sia stato un interessamento anche per il difensore Matteo Boccaccini, che ha avuto a Ravenna per due stagioni: “Lo conosco bene e sarebbe stato un elemento validissimo per la quarta serie. Gli ho fatto un colpo di telefono appena arrivai qui, ma aveva già firmato il contratto col Carpi. E’ un difensore alto 1,95 e molto forte fisicamente che sa adattarsi anche nella difesa a 3, come si è visto l’anno scorso in Ravenna-Samb. Potrebbe essere uno degli obiettivi della sessione invernale di calciomercato. Ora l’obiettivo è iniziare a vincere le partite”.

