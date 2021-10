SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa ieri, mercoledì 20 ottobre 2021, la prima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Primi 3 punti per lo Sporting Grottammare che esce vincente dal “Galosi” per 2-3 contro la Futsal Vire. A segno Coacci, Napoletani e Taffora. Esordio amaro per San Benedetto City e Sordapicena, dove i primi sono stati sconfitti per 5-11 dall’Offida C5:per i rossoblu segnano Catania, Persico, Gugliotti, Pasquali e un autogol della difesa ospite. Per i secondi, invece, una sconfitta per 4-5 contro gli ospiti del Truentin Lama. Per i padroni di casa marcano Camela, Fagioli e Bollettini doppietta.

