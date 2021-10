GROTTAMMARE – Il dono di promuovere con consapevolezza e capacità rimane il tratto distintivo dell’associazione Avis, operante sul nostro territorio da più di 40 anni. Una prova concreta di ciò è stata offerta domenica 17 ottobre, con l’Avis di Grottammare e Cupra Marittima promotrici di una bella iniziativa, il “Dono Day 2021 – 6° giro dell’Italia che dona”.

Il nuovo direttivo dell’Avis di Cupra Marittima, con in testa il presidente Lara Amadio, ha unito le forze con l’Avis di Grottammare, in una camminata volta alla riscoperta di percorsi naturalistici e del sistema museale presente sul nostro territorio. Un’esperienza su sentieri non sempre conosciuti e su siti museali che rivelano, grazie a guide preparate, il loro fascino.

Ed ecco quindi che il museo sistino all’interno della chiesa di San Giovanni, o Il Torrione dedicato alle sculture di Pericle Fazzini, o ancora le opere del tarpato ci regalano un saluto prezioso da Grottammare e un arrivederci alla prossima camminata, sempre in compagnia delle associazioni grazie alla quale la manifestazione è stata resa possibile. Un’unione all’insegna della solidarietà e della forza, una promozione alla donazione che riguarda tutti.

