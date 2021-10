ANCONA – Sabato 16 ottobre si è svolto ad Ancona il Campionato regionale individuale di Staffette Ragazzi/e e Cadetti/e, valevole come seconda ed ultima fase per i Campionati regionali di società di Staffette.

Le maggiori soddisfazioni per la Collection Atletica Sambenedettese sono venute ancora una volta dal settore del mezzofondo con il titolo regionale conquistato nella staffetta 3×1000 Cadetti grazie alle eccellenti frazioni dei tre componenti Nicolò Curzi, Emil Bagnara e Lorenzo Pompei. Il tempo siglato di 9’52”43 dai tre giovani atleti , allenati dai tecnici Mauro Marselletti e Denis Curzi, cancella il primato sociale di categoria di 10’01”83 stabilito nel 2015.

Tra le Cadette podio sfiorato nella 4×100 dalle staffettiste Anna Giorgini, Elena Capocasa, Mirea Candellori e Beatrice Brutti che hanno corso in 55”62, giungendo quarte nella classifica generale.

Buoni risultati nella Categoria Ragazzi/e con il quarto posto nella staffetta svedese da parte del team composto da Giorgia Capecci, Jamea Sarcinella, Elena Marchionni ed Alice Pompei con il tempo di 2’53”69, dopo essere giunte quinte nella 4 x 100 correndo in 59”65. Tra i Ragazzi bronzo nella staffetta svedese conquistato da Francesco Capparè, Alessio Mali, Paolo Marino e Giovanni Capoferri che hanno corso in 2’40”26, dopo essere giunti quarti nella 4 x 100 in 56”43.

Inoltre ci sono state gare di contorno nella categoria Esordienti che hanno visto l’esordio di numerosi giovanissimi atleti, emozionatissimi ma molto agguerriti, che hanno completato la nutrita partecipazione da parte della Collection Atletica Sambenedettese che si è distinta ancora una volta per qualità e quantità degli iscritti alla gare.

Si chiude pertanto una stagione ricca di soddisfazioni per il sodalizio presieduto da Vinicio Ruggieri, l’appuntamento è alla prossima stagione invernale con le gare di corsa campestre ed indoor.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.