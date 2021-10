PICENO – L’associazione policulturale “Artistic Picenum”, nella 22esima puntata di “Picenum Talk”, ha ospitato la cantante Paulina Pieprzka.

Affermatasi nella città di Ascoli Piceno, partendo dai miti di Annalisa e Giorgia, alla vittoria nazionale al BeatBox ed alla partecipazione mondiale di categoria a Berlino nel 2018. Proseguendo con le collaborazioni in affermati gruppi musicali marchigiani, fra tutti la joint venture con la blasonata cover band di Zucchero “Sugar&Friends”. Non solo esibizioni live e tanta gavetta, ma anche esperienza come insegnante, presso l’ Accademia Lizard di Pagliare del Tronto, ed una nuova avventura professionale nello studio di musica “Oh My Voice”. Determinazione, competenza e sano dinamismo: questo in sintesi il carattere della giovanissima voce ascolana. La cantante inoltre di recente si è distinta, nella veste di conduttrice, all’ interno della kermesse “CreazionEmozione” , svoltasi a Grottammare lo scorso 19 Settembre e portafortuna del corto sociale Anna, ad opera del regista romano Vincenzo Palazzo.

Di seguito video integrale dell’ intervista, editato da Marco Meconi: Picenum Talk – 22^ puntata – Paulina LadyWake Pieprzka (cantante)

