Sarà l’occasione per parlare del risultato alle urne e di ciò che il neo eletto intende mettere in pratica durante i prossimi cinque anni per la città di San Benedetto, ora che ne è primo cittadino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il nuovo sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo sarà ospite della trasmissione di Riviera oggi “Punto. E a capo“.

La puntata andrà in onda giovedì 21 ottobre alle ore 18.30. Sarà l’occasione per parlare del risultato alle urne e di ciò che il neo eletto intende mettere in pratica durante i prossimi cinque anni per la città di San Benedetto, ora che ne è primo cittadino.

Ad animare il dibattito il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti ed il giornalista Giuseppe Buscemi. Conduce Antonio Di Salvatore.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.