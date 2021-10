SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Partirà dal 20 ottobre la terza edizione del Concorso Letterario “Opera Prima”, riservato agli studenti di tutti gli istituti secondari di II grado delle province di Ascoli Piceno, Teramo e Fermo. Il concorso, che si svolgerà dal 20 ottobre 2021 al 31 maggio 2022, è organizzato dall’ associazione sambenedettese Omnibus Omnes OdV e ha come sponsor ufficiale la Mauna Loa Edizioni. La partecipazione al concorso è gratuita.

Scopo del concorso è quello di promuovere la scrittura, con cui ogni studente può diventare creatore di cultura e di messaggi sociali. Il vincitore avrà la pubblicazione gratuita del proprio manoscritto, un contratto editoriale e la diffusione a livello nazionale della propria opera. La vincitrice della prima edizione, Chiara Galiffa, con il suo libro “Una Storia Gotica”, ha potuto finalmente, dopo le chiusure a causa del Covid19, presentare la propria opera lo scorso luglio al Festival Letterario Riviera delle Palme, organizzato dalla Omnibus Omnes, ottenendo anche un premio al Concorso Letterario Città di Grottammare curato dall’ associazione Pelasgo 968.

“La partecipazione alla scorsa edizione è stata decisamente ridotta, a causa del lockdown, della DaD e di problematiche che hanno impedito la normale condivisione del concorso tra alunni e studenti- ha spiegato Raffaella Milandri, Presidente della Omnibus Omnes. “Questa nuova edizione – ha poi precisato- vede la nuova regola della partecipazione minima di cinque studenti per Istituto”.

Qui di seguito il bando completo per partecipare al concorso:

BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO LETTERARIO 3°edizione 2021/2022 “OPERA PRIMA”

Art.1 Finalità L’associazione OMNIBUS OMNES organizza un concorso letterario a tema libero, intitolato ”OPERA PRIMA”.

Art.2 Partecipanti: Possono partecipare al concorso tutti gli studenti, italiani e stranieri, frequentanti tutte le classi delle Scuole Statali Superiori di II° grado dei Comuni delle province di Ascoli Piceno, Fermo, Teramo (Licei, Istituti Professionali etc), nell’anno scolastico 2021/22.

Art.3 Tipologie dell’opera: Con “OPERA PRIMA” ogni partecipante potrà liberare la propria arte, fantasia e creatività con una opera letteraria in prosa, in lingua italiana, della dimensione minima di 100.000 caratteri esclusa punteggiatura, eseguita in qualunque genere (romanzo, fantasy, thriller, saggio, etc.), e su qualsiasi tema, purché di propria creazione e ideazione originale. Purtuttavia sono graditi manoscritti che abbiano un indirizzo etico e sociale.

Art.4 Tempi e modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. Il concorso si svolgerà dal 20 ottobre 2021 al 31 maggio 2022. E’ obbligatorio insieme ad ogni opera consegnare il modulo di partecipazione compilato. Categoria Studenti: potranno partecipare, anche in via individuale e con una sola opera a testa, al concorso tramite l’insegnante referente della propria classe. Purtuttavia, si richiede un minimo di partecipanti di almeno 5/6 per ogni Istituto per la ammissione alla partecipazione al concorso. I lavori eseguiti dovranno essere consegnati all’insegnante entro e non oltre il 31 maggio 2022, e dall’insegnante alla persona incaricata della Omnibus Omnes entro e non oltre il 10 giugno 2022. Le opere dovranno essere consegnate sia in forma cartacea stampata (fogli formato A4) che in file digitale in formato word. Sul retro di ogni opera stampata (e su ogni file) dovrà essere riportato in stampatello e leggibile: – nome e cognome dello studente; – classe, sezione e nome Istituto; – il nome dell’insegnante referente e suo recapito telefonico. Il file digitale dell’opera, in formato word, che contenga nel nome del file stesso il nome dello studente, potrà essere consegnato dall’insegnante su penna usb o per posta elettronica all’indirizzo info@omnibusomnes.org. E’ obbligatorio insieme ad ogni opera consegnare il modulo di partecipazione compilato.

Art.5 Valutazione e premi: Una giuria, composta da membri dell’Associazione Omnibus Omnes e da esperti esterni, valuterà le opere in base a: – originalità e creatività dell’opera; – padronanza del linguaggio – struttura dell’opera. Ad insindacabile giudizio della giuria, verrà premiato un vincitore assoluto. Il premio consisterà nella pubblicazione dell’opera in forma sia cartacea sia e-book con regolare contratto editoriale a cura della Mauna Kea o Mauna Loa Edizioni, sponsor ufficiali del concorso; alla pubblicazione faranno seguito comunicati stampa e presentazione della opera al pubblico.

NOTA: Tutte le opere migliori saranno premiate con un attestato di merito. La comunicazione dei nominativi del vincitore assoluto e degli autori delle opere che riceveranno l’attestato di merito verrà fatta all’insegnante referente entro e non oltre il 10 settembre 2022. La premiazione del vincitore e delle menzioni di merito sarà entro ottobre 2022, in data e luogo da confermarsi e in modalità adeguate alle eventuali normative Covid in atto.

Art.6 Trattamento dei dati e privacy: La partecipazione al presente concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente regolamento, inclusa la pubblicazione dei nominativi vincenti sui media locali e nazionali, e del trattamento dei dati personali come segue: – i dati personali forniti compilando la domanda di partecipazione costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo svolgimento del bando; – ai sensi del D. Lgs 101/18 (G.U. 4 settembre n. 205) sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, formalizzato con Allegato 2, precisiamo che i dati personali richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.