Ospiti il presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi e un tifoso della Samb, mentre in collegamento ci sarà un giornalista di Vastogirardi, squadra che sfiderà la Samb il 31 ottobre

Anche per la stagione 2021-2022 torna Scienziati nel Pallone, la trasmissione di Riviera Oggi con Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto, condotta da Antonio Di Salvatore.

Ospiti della prima puntata, in programma per lunedì 25 ottobre alle 18.45, saranno il presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi e un tifoso della Samb, mentre in collegamento ci sarà un giornalista di Vastogirardi, squadra che sfiderà la Samb il 31 ottobre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.