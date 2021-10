Intrattenimento, musica e laboratori per bambini con un’importante novità, la digitalizzazione del menù. In Piazza della Repubblica e Piazzale Risorgimento

MONTEFIORE DELL’ASO – Il 23 e 24 ottobre, in Piazza della Repubblica e Piazzale Risorgimento a Montefiore dell’Aso, torna la Castagnata in Piazza ad opera del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Montefiore dell’Aso.

Ci saranno: intrattenimento, musica e laboratori per bambini. Con un’importante novità: la digitalizzazione del menù.

Il Presidente Andrea Mignucci ci racconta come nasce l’idea: “Nel riprendere in mano uno degli eventi più importanti del nostro borgo, abbiamo deciso di dare una svolta tecnologica che porterà a sostanziali cambiamenti nella gestione di casse, cucina e scelta del menù. Attraverso un QR Code appositamente realizzato per l’occasione, sarà possibile visionare in anteprima il menù della Castagnata

– e in futuro anche quello della Sagra della Frutta- arrivare in cassa con un’idea chiara e ricevere immediatamente l’ordine in cucina. Il vantaggio è quello di ridurre drasticamente i tempi di attesa, evitare le file e dare una mano all’ambiente utilizzando quanta meno carta possibile. Un sistema innovativo che verrà sperimentato per la prima volta a Montefiore e che siamo certi, potrà solo migliorare la gestione dell’evento’.

Tantissimi piatti a tema Castagnata ravviveranno le papille gustative: dall’immancabile spezzatino di cinghiale con lenticchie, alle fettuccine con zucca, castagne e salsiccia, per arrivare alla polenta di farina macinata a pietra con sugo di lepre e per finire dolci e castagne per tutti i gusti.

Nel rispetto delle normative vigenti, e per facilitare la gestione, ricordiamo che per partecipare all’evento e ai laboratori per bambini è obbligatorio prenotare al numero 3801340157 e che occorre essere muniti di Green Pass o Tampone negativo. A tal proposito la farmacia comunale resterà aperta per eseguire tamponi a chi ne avrà bisogno; sabato con orario 9-13 e 16-20, e domenica dalle 10.30 alle 19.

