MONTEPRANDONE – Sono partiti i lavori di realizzazione e potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione in alcune vie del Comune di Monteprandone. L’intervento prevede l’installazione di circa 50 nuovi punti luce con lampade a led e la realizzazione di una illuminazione puntuale formata da circa 40 proiettori architetturali installati in corrispondenza dei sostegni esistenti i cui corpi illuminanti avranno sorgente led e una tonalità di colore blu.

Le vie interessate dai lavori di installazione dei nuovi corpi illuminanti sono via 86° strada, via 24 maggio, via Fosso Nuovo e l’area parcheggio di via 24 maggio, mentre i corpi illuminanti blu saranno sistemati lungo la via Salaria (Ss4). L’investimento pari a 180 mila euro è un finanziamento del Ministero dell’Interno messo a disposizione dei Comuni e destinato ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

“Siamo riusciti ad accedere a questi importanti finanziamenti ministeriali che ci permettono di investire nell’efficientamento della pubblica illuminazione – spiega l’assessore alla pubblica illuminazione Fernando Gabrielli – implementeremo punti luce in zone scarsamente illuminate o dove non sono presenti impianti adeguati. Questi lavori portano benefici ambientali in quanto garantiscono risparmio energetico e, di conseguenza, economico visto che le luci a led consumano meno rispetto a quelle tradizionali”.

