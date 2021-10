Le dichiarazioni del mister alla vigilia della trasferta in Abruzzo, tutte le info sui tagliandi per il match di mercoledì all’Angelini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rossoblu attesi da una doppia sfida.

Prima il Chieti in Coppa Italia di D contro Chieti all’Angelini, mercoledì 20 ottobre, e poi la sfida di campionato contro Fano domenica 24 ottobre.

In primo piano, tramite una videointervista diffusa dal Club di Renzi, le dichiarazioni di mister Massimo Donati: “Importante per la preparazione. Io in discussione? È la vita da allenatore ma lavoriamo sodo”.

