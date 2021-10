SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per il nuovo sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo arrivano le congratulazioni della Dottoressa Aurora Bottiglieri, anche lei in corsa per la carica di prima cittadina al primo turno delle elezioni amministrative: “Al nuovo sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, vanno le mie più sentite congratulazioni. Speriamo in una rinnovata amministrazione che abbia come unico obiettivo il benessere della città e dei cittadini i quali, attraverso il voto, hanno dimostrato di voler cambiare rotta. Dai banchi della minoranza, mio compito sarà vigilare sulle decisioni della nuova giunta, ponendo sempre al centro i bisogni dei sambenedettesi. Di nuovo i migliori auguri al neo eletto per l’inizio di questa grande e impegnativa avventura”.

