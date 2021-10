GROTTAMMARE – Iniziativa sociale.

Presso la Chiesa di San Pio V di Grottammare alle ore 9.30 del 17 ottobre si è svolta la Santa Messa officiata dal Vescovo Carlo Bresciani.

La giornata è proseguita presso la Sala Convegni del palazzo Kursaal dove, dopo la presentazione del ventennale con una sintesi dei 20 anni di attività e impegno sociale e sanitario della Confraternita grottammarese, il Governatore Alessandro Speca ha consegnato targhe di riconoscimento al merito alle istituzioni che hanno più sostenuto la crescita della Misericordia di Grottammare e nello specifico a:

*Diocesi (Mons. Carlo Bresciani) *Comune di Grottammare (Sindaco Piergallini)

*Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia (lo ha ritirato il Consigliere Nazionale Gualtiero Spessotto)

*Massimo Rossi (Sindaco alla costituzione della Misericordia)

IN QUANTO IMPOSSIBILITATO ALLA PRESENZA LA RICEVERA’ A DICEMBRE *Mons.Gervasio Gestori (Vescovo alla costituzione della Confraternita e attuale Correttore e Assistente Spirituale della Misericordia)

Successivamente sono state consegnate delle Benemerenze, rilasciate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ai Volontari della Misericordia di Grottammare attivamente impegnati nel periodo emergenziale Covid-19 2020-2021.

Nel successivo momento conviviale al Parco dei Principi Resort di Grottammare, sono stati consegnati Attestati di Encomio a 4 Responsabili della Misericordia, per l’impegno quotidiano : Lucciarini De Vincenzi Bruno Cecchini Alessia Giostra Marco Gangemi Edoardo

Contestualmente i volontari della Misericordia hanno consegnato una Targa di Encomio al Governatore Alessandro Speca per i suoi 30 anni nel Volontariato, compiuti nel 2021, “svolti con impegno e passione” (come recita l’iscrizione sulla targa).

Il tradizionale corteo in fila indiana delle ambulanze e automezzi delle associazioni partecipanti si è tenuto intorno alle ore 13 per un saluto alla cittadina di Grottammare; in questa occasione non sono state azionate le sirene per una forma di rispetto ai caduti del Covid-19.

Hanno partecipato delegazioni di Volontari di 30 compagini tra Misericordie e altre Associazioni.

Autorità presenti:

*Sindaco Enrico Piergallini *Vice Sindaco Alessandro Rocchi *Comandante Carabinieri Grottammare (Princigalli) *Gualtiero Spessotto (Consigliere Nazionale Misericordie) *Gabriele Malandra (Coordinatore di Zona n.46 Misericordie) *Alessandro D’Amato (Coordinatore di Zona n.17 Misericordie)

