MONTEPRANDONE – Nuovo appuntamento artistico in programma.

Il prossimo evento di Alchimie d’Arte è per sabato 30 ottobre ore 17 a Centobuchi nella “Nuova sala riunioni” in piazza dell’Unità con la scrittrice e poetessa Sabrina Galli che presenterà la sua opera prima il romanzo “La rivelazione del Gelso” Masciulli edizioni.

Sabrina Galli è nata a Busto Arsizio Varese e risiede a San Benedetto del Tronto. Da Anni impegnata nel volontariato presso “l’Associazione Centro di solidarietà Porto D’Ascoli” della sua città.

Da sempre amante della Poesia e della letteratura, è socia delle Associazioni culturali: ”I luoghi della scrittura” di San Benedetto del Tronto, “dell’Associazione Culturale Euterpe” di Jesi e “dell’Associazione culturale Alchimie d’Arte”.

Ha ricevuto numerosi premi letterari Nazionali e Internazionali per le sua ricerca artistica. Molti suoi componenti sono stati inseriti in diverse antologie poetiche e letterarie. Autrice di tre libri “Liberi orizzonti” 2014 che comprende una silloge di componimenti poetici e quattro racconti, “Emozioni tra fiori e pietre” 2016 composto da un originale testo di in prosa poetica e una raccolta di poesie e “I volti del cielo” 2018 un libro di poesie che fa parte della collana “Le perle” di Aletti editore presentato al Salone Internazionale del libro di Torino (maggio 2018) nello stand della regione Marche. “La rivelazione del gelso” è il suo primo romanzo.

La storia.

“Una famiglia, all’interno incomprensioni mai risolte.

Un giovane uomo omosessuale che ritorna al proprio paese nativo. Un ritorno che costringe il protagonista a ripercorrere “stralci di tempo” dell’infanzia, dell’adolescenza, del raggiungimento della maggiore età, che lo vedono vittima di discriminazioni, oltre a una totale incomprensione da parte del padre.

Un passato che nel tempo presente seguita a tenere in ostaggio la psicologia di Raffaello con ricordi sgraditi, legati soprattutto al periodo adolescenziale.

Inaspettatamente una circostanza particolare costringerà Raffaello, tra contrastanti emozioni a considerare del passato ogni “verità nascosta” che il presente gli rivelerà.

Basterà per visualizzare con nuovi occhi ogni trascorso?

Tiziana Ferretti Attrice di Teatro. Sarà la voce recitante della serata.

La serata sarà condotta da Domenico Parlamenti e Stefania Pompeo e avrà il Patrocinio del Comune di Monteprandone.

Il programma di Alchimie d’Arte si svilupperà attraverso l’autunno, inverno del 2021, fino alla primavera ed estate del 2022 con una serie molto interessante di eventi di Cultura e di Arte e altro, che si svolgeranno nel Piceno.

Entrata con il Green Pass, preferibilmente con prenotazione posti info: 3285546583

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.