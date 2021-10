Testa 6,5 Dà sicurezza al reparto, sempre attento nelle uscite in presa alta. Non può nulla sulla punizione di Maio, che toglie le ragnatele dal sette.

Petricci 6 Costretto a svolgere un compito più difensivo rispetto alle scorse partite, fa comunque alcune incursioni interessanti sulla destra. Tiene a bada Marchionni.

Aliffi 6,5 Nella prima da titolare, ha l’arduo compito di sostituire Sensi. Ottima chiusura in scivolata su Maio ad inizio gara, che rischiava di involarsi pericolosamente verso l’area.

Passalacqua 7 Perfettamente a suo agio, concede pochissimo a Maio. Al 12’ manca di un “millimetro” l’impatto di testa sull’invito di Napolano. Bravo e astuto a farsi fare fallo nella carambola in area all’82esimo, guadagnando il rigore.

Pasqualini 6 Soffre la velocità di Valenti sulla corsia di sinistra. Ci mette una pezza come può, spesso anche in tackle.

Rossi 6 Si adatta perfettamente al ruolo di mediano assegnatogli dal mister, funge da ottimo filtro a centrocampo. Unica sbavatura il fallo su Valenti al limite dell’area che porterà allo 0-1 sulla seguente punizione.

Evangelisti 6 Leggermente meno appariscente rispetto alle scorse uscite, sbaglia alcuni appoggi.

Petricci 6,5 Di ruolo fa il centrocampista offensivo, ma è chiamato a dare una grossa mano in difesa. Prestazione di sostanza, finché ne ha. Lascia il posto a Battisti.

Verdesi 6,5 Cerca di dare brio sulla corsia di destra e di sfruttare la sua velocità nei contropiedi. Ad inizio ripresa ha una buona chance ma calcia troppo centralmente dal limite dell’area.

Battista 6,5 Generoso nel rientrare per dare manforte in difesa. Sue un paio di percussioni palla al piede in area di rigore, chiuse in angolo all’ultimo momento. Esce per Clerici, dopo aver dato tutto.

Napolano 6,5 Gioca da falso nove e cerca di svariare su tutto il fronte d’attacco per avere palla sui piedi, subendo anche numerosi falli, uno dei quali costa il giallo a Pesce. Nel momento più delicato, si prende la responsabilità di calciare il rigore, da vero capitano. Chirurgico dagli 11 metri.

Mister Ciampelli 7 E’ stato bravissimo a motivare i suoi ragazzi. Oggi era un test difficile, contro una squadra attrezzata per arrivare in alto e, nonostante lo svantaggio, non ha mai perso compattezza.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.