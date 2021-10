SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un punto che fa morale e classifica, contro una big del Girone F.

Al termine di Porto d’Ascoli-Notaresco, finita 1-1, mister Ciampelli ha analizzato così la prestazione dei suoi ragazzi: “Quando giochi contro squadre così forti e prendi gol ad un quarto d’ora dalla fine, rischi di non portare a casa nulla. Il fatto che siamo stati capaci di riprenderla ci deve dare consapevolezza dei nostri mezzi, abbiamo dimostrato anche oggi che con le nostre caratteristiche e le nostre qualità possiamo stare in questo campionato. C’è stato grande rispetto da parte di entrambe, loro sono molto esperti ed hanno un allenatore importante. Noi siamo stati attenti dal punto di vista difensivo, anche se tecnicamente abbiamo sbagliato troppi passaggi. I ragazzi dalla panchina sono entrati nel modo giusto ed hanno contribuito in modo determinante a questo pareggio”.

Altro grande protagonista, è stato il difensore Marco Passalacqua, che oltre ad aver disputato una grande partita in fase difensiva insieme ad Aliffi (oggi era assente per infortunio Sensi), si è procurato il rigore, poi trasformato da Napolano, che è valso il pari. “Un rigore che secondo me è più da dare che da non dare, credo che l’arbitro abbia visto sia la spinta su di me sia quella su Aliffi. Speranza mi ha strappato la maglia quindi credo ci siano pochi dubbi. Il tre punti contro la Samb non ci hanno distolto dall’obiettivo, che resta quello della salvezza. Ce lo siamo ripetuti per tutta la settimana, la forza di questo gruppo è l’umiltà“.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.