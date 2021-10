NOTE: Nuvoloso 17°. Campo non in buone condizioni. Samb in completo rossoblu , Nereto in completo azzurro.

FORMAZIONI

NERETO: De Luca, Mirabelli, Ghiani, Salvatori, De Falco, Ferrini, Ouedraogo, Cipriani, Ciganda, Ristovskoi, Faye.

A disposizione: Diglio, Kuqi, Tinti, Nardini, Gaia, Cenci, Balducci, Offidani, Pedalino. Allenatore Leonardo Bitetto.

SAMBENEDETTESE: Abbrandini, Alboni, Amato, Zgrablic, Cipolletta, Lulli, Ferretti, Lorenzoni, Mendicino, Di Domenicantonio, Peroni.

A disposizione: Bruno, Zappasodi, De Santis, Varga, Isacco, Lisi, Cum, Travaglini, De Sena. Allenatore Massimo Donati.

ANGOLI 4-1

PRIMO TEMPO

4′ Ci prova la Samb: Lulli dalla sinistra mette il cross in mezzo per Mendicino, che di testa manda al lato.

10′ Punizione della Samb al limite dell’area conquistata da Lorenzoni.

10′ Va Ferretti, ma il pallone finisce addosso alla barriera. Si lamentano i rossoblu per un tocco di mano.

12′ A terra Abbrandini dopo uno scontro duro con Faye, probabilmente si andrà per il cambio del portiere ospiti.

13′ Cambio nella Samb: esce Abbrandini per infortunio ed entra Bruno.

21′ Calcio d’angolo per il Nereto: Cipriani scodella al centro dell’area ma Bruno con i pugni respinge.

27′ GOL DEL NERETO: Dopo un’azione sviluppata sulla destra, il pallone arriva al limite dell’area per Ristovskoi, non contrastato benissimo da Lorenzoni, che insacca alle spalle di Bruno, 1-0.

37′ Lancio dalla difesa del Nereto che invola Ciganda verso la porta, ma è bravo Bruno ad uscire e a sventare il pericolo.

39′ Ammonito Lorenzoni per un’entrata fuori tempo su Ghiani.

40′ Ammonito Mirabelli per aver commesso fallo su Amato.

45′ Sono 3 i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45′ Ammonito Cipolletta che ha fermato in modo irregolare la ripartenza di Ouedraogo.

45+3′ Finisce il primo tempo con la Samb sotto. Bene nei primi 15 minuti i rossoblu, ma il Nereto è uscito bene, sfruttando bene le ripartenza ed è passato in vantaggio. Marchigiani cercano molto spesso la sponda di Mendicino ma spesso perde il pallone.

SECONDO TEMPO

4′ OCCASIONE SAMB: Amato procura una punizione sulla sinistra. Sul pallone si presenta Lulli, che prova il tiro direttamente in porta. Il pallone che sibila la traversa.

7′ SAMB VICINA AL GOL: Lulli, dalla destra, crossa sul secondo palo per Cipolletta che di testa devia, ma la sua conclusione finisce di poco al lato.

12′ RISCHIO PER LA SAMB: Brutto retropassaggio di Zgrablic verso Bruno, che stoppa il pallone, ma sul suo controllo si avventa Ciganda che per poco non trova la rete del 2-0.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.