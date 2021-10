SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per la sfida tra Porto d’Ascoli e Notaresco.

FORMAZIONI

Porto d’Ascoli: (4-3-3) Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Verdesi, Rossi, Napolano, Battista, Petricci, Aliffi, Evangelisti. All. Ciampelli

Notaresco: (4-3-3) Shiba, Bruno, Speranza, Marchionni, Pesce, Maio, Valenti, Blando, Sorrini, Marcattili, Gallo. All. Epifani

NOTE Terreno in buone condizioni, temperatura intorno ai 17°C con cielo parzialmente nuvoloso, ma non dovrebbe esserci rischio di pioggia. Il fischietto è Gerargo Garofalo della sezione di Torre del Greco, coadiuvato da Edoardo Salvatori di Tivoli e Davide Fabrizi di Frosinone.

ANGOLI 5-5

CARTELLINI Pesce, Rossi (ammoniti)

CRONACA

PRIMO TEMPO

5′ Prima fase di studio col Notaresco in possesso di palla nella metà campo avversaria. Il Porto d’Ascoli rimane compatto dietro la linea della palla cercando di rilanciare lungo appena rientra in possesso. Da segnalare una bella chiusura in scivolata di Aliffi su Blando.

8′ Bella ripartenza del Porto d’Ascoli, scambio sulla sinistra tra Battista e Pasqualini che crossa dal lato corto dell’area trovando però la testa di Speranza che rinvia.

12′ Buon calcio di punizione guadagnato da Battista in corrispondenza del vertice basso dell’area di rigore. Andrà Napolano.

12′ Pallone telecomandato sul secondo palo sul quale Passalacqua non ci arriva di un millimetro, la palla scivola direttamente sul fondo, si dispera il difensore orange.

16′ Conclusione velleitaria del Notaresco. Valenti prova il mancino dai 25 metri ma Testa lo blocca senza affanni.

17′ Calcio di punizione per il Notaresco per un fallo scomposto di Evangelisti. Posizione vicina alla bandierina del calcio d’angolo di destra. Batte Valenti col mancino a rientrare e Testa smanaccia fuori.

20′ Punizione Porto d’Ascoli dai 35 metri, la posizione è proibitiva ma Napolano sembra intenzionato a calciare. Il numero 10 infatti ci prova ma il pallone termina lontano dallo specchio.

28′ Primo angolo per il Porto d’Ascoli dopo una bella percussione di Battista sulla sinistra. Batte Napolano sul secondo palo, ma il pallone è imprendibile per tutti.

34′ Secondo angolo per gli ospiti, batte Valenti col mancino ad uscire Gallo svetta di testa su Aliffi ma mette alto. E’ la prima vera occasione della gara.

37′ Primo giallo della gara, pestone di Pesce su Napolano. Ammonizione giusta e punizione dalla trequarti per il Porto d’Ascoli. Nulla di fatto.

39′ Altro pericolo creato dal Notaresco, il numero 10 Valenti riesce a crearsi lo spazio per il tiro dal limite dell’area. Il suo sinistro si spegne di poco fuori.

45′ Finisce senza recupero un primo tempo con poche emozioni.

SECONDO TEMPO

45′ Inizia la ripresa con i medesimi 22 in campo.

46′ Subito un angolo per il Porto d’Ascoli, batte Napolano sul secondo palo Passalacqua rimette al centro di testa, un difensore spazza sui piedi di Verdesi che dal limite cerca il destro a giro, ma centrale.

47′ Risponde il Notaresco con un bel contropiede dopo un pallone perso in attacco da Napolano. Valenti vince il duello in velocità con Pasqualini e calcia dal limite, un po’ egoisticamente, ma calcia alto.

55′ Cambio nel Notaresco, esce Marchionni per Pampano.

65′ Angolo per il Porto d’Ascoli, Napolano calcia sul primo palo ma il pallone viene ribattuto dalla difesa ospite.

67′ Pericolo Notaresco, Valenti riesce ancora a saltare Pasqualini in velocità, ma il numero 3 recupera ed in scivolata respinge la conclusione a giro dell’avversario.

68′ Angolo Notaresco. Batte Valenti sul secondo palo, colpo di testa di Speranza ma blocca Testa.

69′ Primo ammonito anche per il Porrto d’Ascoli, giallo a Rossi pero aver fermato Valenti alle porte dell’area di rigore. Punizione molto interessante per gli ospiti.

70′ GOL DEL NOTARESCO. Maio la mette sotto l’incrocio dei pali su punizione. Nulla da fare per Testa.

72′ Cambio per Ciampelli. Esce Petricci ed entra Battisti.

76′ Altro cambio per i padroni di casa. Verdesi lascia il posto a Nociaro.

78′ Prova a spingere il Porto d’Ascoli, crossi di Battista a cercare Battisti sul secondo palo, Shiba esce con i tempi giusti e blocca in presa alta.

82′ RIGORE PER IL PORTO D’ASCOLI. Calcio d’angolo di Napolano, Passalacqua termina a terra per una trattenuta e l’arbitro non ha dubbi. E’ penalty. Napolano ha già il pallone in mano

83′ PAREGGIO DEL PORTO D’ASCOLI Il capitano resta freddo dagli 11 metri e la mette nell’angolino alla sinistra di Shiba. 1-1.

90′ Saranno 3 i minuti di recupero. Il Porto d’Ascoli ci prova sulla scia dell’entusiasmo.

90+3 FINISCE QUI. Termina 1-1 la sfida tra Porto d’Ascoli e Notaresco. Ragazzi di Ciampelli ora a 10 punti in classifica.

