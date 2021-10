SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sambenedettesi chiamati ancora alle urne, questa volta per il secondo turno delle Amministrative 2021, che vede in ballottaggio Pasqualino Piunti e Antonio Spazzafumo per la carica di sindaco.

Si vota domenica 17 ottobre fino alle 23 e lunedì 18 ottobre fino alle 15. L’affluenza alle ore 12 è di 10,22% secondo la Prefettura di Ascoli Piceno.

Qui per i risultati aggiornati.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.