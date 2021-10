SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa per i ragazzi della Lega Navale San Benedetto del Tronto l’ultima tappa interzonale della classe velica giovanile O’pen Skiff. Purtroppo il mare in burrasca non ha consentito lo svolgimento delle regate in programma, rimane pertanto valida l’ultima classifica che vede vincitore tra i Cadetti il sambenedettese Federico Emiliani e al secondo posto Paolo Nepi.

Entrambi si aggiudicano l’accesso alla Coppa dei Campioni che si terrà a Santa Marinella e vedrà impegnati i dieci migliori atleti della classifica Nazionale.

Bene anche la classifica Prime, che ha visto Celeste Bartolomei e Olivia Bianchi della Lni San Benedetto conquistare rispettivamente il secondo e il terzo posto della categoria.

Si festeggia anche nell’Under 17 con il podio della terza classificata Rebecca Orsetti. Quindicesima piazza per Sofia Cerri, mentre Giorgio Croci e Gloria Filotei chiudono al 27° e 28° posto

