SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla vigilia della delicatissima trasferta di Nereto, a parlare del momento rossoblu è il mister Massimo Donati. Queste le sue sensazioni dopo consueta la rifinitura del sabato:

“I segnali dai ragazzi sono buoni, la squadra come me non si demoralizza mai, è chiaro che c’è bisogno di una reazione. Sappiamo che nessuna partita è facile in questo girone e il Nereto ha anche cambiato allenatore, quindi vorranno dare quel qualcosa in più. Per la prima volta dall’inizio del campionato abbiamo avuto la possibilità preparare la partita in una settimana intera e i ragazzi hanno lavorato molto bene”.

Il cambio di guida tecnica degli avversari può rappresentare un ostacolo in più? “Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Analizzando le prime quattro partite che abbiamo fatto, meritavamo qualcosa in più. Per larghi tratti abbiamo dominato ma ci è sempre mancato il risultato, che è quello che conta”.

Infine il punto sugli ultimi arrivati, come il difensore croato Ivan Zgrablic, che potrà essere una pedina importante in mezzo al campo: “Ivan si allena già da una settimana con noi, è bravo e ci può dare una grossa mano, forse già da domani. Dalla settimana prossima arriveranno anche Angiulli ed un altro attaccante che tessereremo. Questi 3 nuovi innesti ritengo che possano dare molto in termini di esperienza e di qualità”.

