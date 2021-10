GROTTAMMARE . L’attesa è ormai terminata: venerdì 15 ottobre tornano sul parquet i ragazzi terribili del Grottammare Basketball contro il San Severino Basket.

Dopo la straordinaria cavalcata della scorsa stagione conclusasi con la vittoria del Campionato di Promozione, i giovanissimi atleti sono pronti ad onorare la città di Grottammare anche al piano di sopra, nel difficilissimo torneo di serie D. Il roster della squadra è ancora più giovane di quello della scorsa stagione con un’età media sotto i 17 anni.

La prima gara di campionato si dovrà purtroppo disputare a porte chiuse a San Benedetto del Tronto, ma dalla prossima partita si tornerà a giocare sul campo della propria città, che per questa stagione sarà la palestra di Via Mascagni in zona centrale, vicino al borgo antico e al Teatro dell’Arancio che è raffigurato sulle divise.

Per la partita di questa sera, venerdì 15 ottobre, alle ore 21 sarà garantita la diretta streaming sulla pagina Facebook del Grottammare Basketball

Ecco il roster 2021/22

Acciarri Riccardo Ala 200 cm classe 2003

Castorino Elia Playmaker 180 cm classe 2003

Cavallin Davide Playmaker 185 cm classe 2006

Cianci Simone Guardia 186 cm classe 2004

Di Berardino Diego Guardia 184 cm classe 2004

Di Monte Emanuele Guardia 187 cm classe 2006

Di Paolo Francesco Guardia 188 cm classe 2003

Dimarti Davide Playmaker 176 cm classe 2004

Giudici Michelangelo Guardia 190 cm classe 2004

Maiorana Liga Alessandro Ala 200 cm classe 2005

Maiorana Liga Antonio Ala 200 cm classe 2005

Marconi Davide Playmaker 175 cm classe 2006

Marini Davide Centro 190 cm classe 2004

Marozzi Flavio Maria Ala 189 cm classe 2005

Marrone Nicolò Guardia 180 cm classe 2003

Merlini Riccardo Centro 195 cm classe 2003

Obletter Lucio Tibor Playmaker 187 cm classe 2002

Ortu Marco Guardia 182 cm classe 2004

Quinzi Alessandro Playmaker 188 cm classe 2004

Radaelli Leonardo Guardia 190 cm classe 2005

