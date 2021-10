L’oncologia integrata è una medicina che prevede, insieme a trattamenti convenzionali per il cancro – quali chirurgia, chemioterapia, radioterapia – l’uso combinato di altre metodologie sanitarie, che contribuiscono ad aumentarne le risposte nei pazienti. Tra tali metodologie non convenzionali rientra l’ipertermia oncologica. Nelle Marche, solo due centri medici possiedono la macchina di ipertermia: uno tra questi è Radiosalus di Grottammare. Il Dottor Amedeo Pancotti, specialista in Oncologia, spiega in cosa consiste questo trattamento, della durata di un’ora e assolutamente indolore. Si tratta di una metodica non invasiva che fa aumentare la temperatura degli organi e dei tessuti trattati, fino a 42 gradi. A questa temperatura, le cellule tumorali, che hanno una struttura disordinata e sottile, vengono sciolte. Studi scientifici dimostrano che può essere ucciso fino al 30% delle cellule tumorali. Generando calore, inoltre, l’ipertermia induce un aumento del flusso sanguigno da cui consegue una migliore ossigenazione dei tessuti, rendendo molto più efficace l’azione della radioterapia. Le cellule neoplastiche che contengono poco ossigeno infatti, sono molto più resistenti alle radiazioni ionizzanti rispetto alle cellule normali, ovvero quanto più una cellula è ossigenata, tanto maggiore sarà l’efficacia della radioterapia. L’effetto di potenziamento infine sulla chemioterapia, rappresenta uno degli obiettivi fondamentali dell’ipertermia. Infatti per mezzo della maggiore perfusione che migliora l’assorbimento dei chemioterapici, si viene a determinare una attivazione delle reazioni chimiche che vengono accelerate dal calore, motivo per cui raccomando sempre e laddove possibile un trattamento sinergico con chemio ipertermia. Va poi sottolineata l’azione positiva dell’ipertermia sul sistema immunitario.

Per maggiori informazioni, rivolgiti a Radiosalus, in via Ischia I 34/70 a Grottammare. Numeri di telefono: 0735633550 – 073581112 – 0735785088.

