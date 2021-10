Trasferta per la Tecno Riviera delle Palme, domani venerdì 15 ottobre 2021 alle 21:30 presso la Palestra Comunale di Ancarano, dove incontrerà il Real Ancaria. Gara valevole per la terza giornata di andata di Serie C2 girone C

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Tecno Riviera delle Palme si presenta quasi al gran completo con il rientro di alcuni giocatori che erano rimasti ai box per infortunio nelle prime giornate. Rientra Andrea Attrice che darà sicuramente una grande mano alla squadra.

Nella scorsa giornata i rossoblu sono stati sconfitti per 1-4 contro il Real Eagles Virtus Paglia e nel prossimo turno affronteranno il Real Ancaria, sconfitto nella scorsa giornata dal Futsal Campiglione per 2-1. La gara si svolgerà domani venerdì 15 ottobre 2021 alle 21:30 presso la Palestra Comunale di Ancarano (TE) in Via Monsignore.

I convocati di mister Di Battista:

Pietro Caputo

Marco Pasquini

Martin Piccinini

Vincenzo Sciarra

Stefano Pompei

Gionata Bartolomei

Andrea Attrice

Ivan Cannella

Alessandro De Castri

Piercarlo Cocciò

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.