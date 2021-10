SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota, diffusa il 14 ottobre dall’As Sambenedettese.

L’A.S Sambenedettese comunica che dalle 16.30 di giovedì 14 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per la gara di campionato Nereto-Samb, in programma domenica 17 ottobre alle ore 15 a Nereto. I tagliandi disponibili per il settore ospite sono 316 e avranno un costo di 10 euro. La prevendita sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 16 ottobre e i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente nei punti vendita seguenti:

Tabaccheria L’Isola del Tesoro

via Gabrielli, 114 San Benedetto del Tronto

Tabaccheria Marchionni

Via Ischia, 193/195 Grottammare (AP)

Si ricorda che per accedere allo stadio comunale di Nereto sarà obbligatorio il GREEN PASS.

