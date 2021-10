Al via il primo turno di Serie D per le squadre della provincia di Ascoli Piceno. Si inizia venerdì 15 ottobre 2021

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo quasi un anno e mezzo di stop, per via dell’emergenza Covid-19, riparte il campionato provinciale di Serie D di calcio a 5. Sarà il Girone E ad ospitare le squadre della provincia di Ascoli Piceno, ma per completare il girone sono state inserite anche due squadre della provincia di Fermo, L’Altro Sport e La 10 Academy, e una della provincia di Rieti, Amatrice C5.

Ecco l’elenco delle squadre che compongono il Girone E: Amici 84, Amatrice C5, L’Altro Sport, Atleltico Ascoli 2000, Futsal Vire, Offida C5, Sporting Grottammare, Piceno United Mmx, Futsal L.C., Sordapicena, Truentin Lama, La 10 Academy e San Benedetto City.

Il primo turno andrà in scena venerdì 15 ottobre 2021:

Ore 20:15 – Futsal Vire – Sporting Grottammare

Ore 21 – San Benedetto City – Offida C5

Ore 21:30 – Futsal L.C – Amatrice C5

Ore 22 – L’Altro Sport – Atletico Ascoli 2000

Ore 22:15 – La 10 Academy – Piceno United Mmx

Non si potrà disputare Sordapicena – Truentin Lama per la mancata disponibilità del campo. La gara è stata rinviata a mercoledì 20 ottobre 2021 alle ore 21:00 presso il Centro Sportivo “Sabatino D’Angelo” nel quartiere Agraria di Porto d’Ascoli.

