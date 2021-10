FERMO – Forze dell’Ordine in azione in questi giorni.

I carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno denunciato tre persone per porto abusivo di armi da taglio.

In auto avevano un grosso pugnale. Arma sequestrata e deferimento per i tre individui. Comunicazione dall’Arma fermana tramite nota stampa giunta in redazione il 14 ottobre.

