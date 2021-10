Interessano le famiglie con figli alle medie o alle superiori con Isee non superiore a 10.632,94 euro. Domande entro il 15 novembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ aperto il bando per accedere al beneficio della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022.

Gli studenti beneficiari devono essere residenti a San Benedetto del Tronto, frequentare la scuola secondaria di 1° grado (ex media) o secondaria di 2° Grado (ex superiore) e appartenere a famiglie il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente annua (Isee) non sia superiore a 10.632,94 euro.

Le domande di contributo dovranno essere redatte esclusivamente su modello prestampato che può essere scaricato dal sito ufficiale del Comune di San Benedetto del Tronto www.comunesbt.it alla voce “Altri avvisi pubblici” oppure ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, o il Servizio Diritto allo Studio Trasporti Scolastici e Mense, 3° piano, del Municipio di Viale De Gasperi n. 124.

Le domande dovranno essere protocollate entro il termine perentorio di lunedì 15 novembre 2021. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione a supporto della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri. A tale proposito, è necessario che tale documentazione indichi esclusivamente le voci riferite ai libri per cui, in caso di scontrini comprensivi di voci estranee, si consiglia di farsi rilasciare apposita dichiarazione dal venditore.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico – tel. 0735794555 – e mail urp@comunesbt.it oppure Servizio Diritto allo Studio, Trasporti Scolastici e Mense – tel. 0735.794776 – 415 – 432 – 573.

