SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Direttore Amministrativo dell’Istituto musicale “A. Vivaldi” comunica che è stata indetta una selezione pubblica avente lo scopo di formare graduatorie di durata triennale per il conferimento di incarichi professionali in diversi corsi musicali:

Corsi Musica Classica: pianoforte, violino, violoncello, chitarra, flauto traverso, clarinetto, oboe, sassofono, contrabbasso, fagotto, fisarmonica, esercitazioni orchestrali, solfeggio.

Corsi Musica Moderna: canto, tastiera, chitarra, basso elettrico, percussioni batteria.

Corsi discipline complementari: propedeutica musicale, propedeutica strumentale.

Sarà formata una graduatoria per ogni disciplina, è possibile fare domanda per diverse graduatorie (massimo tre). Ad ogni domanda presentata, verrà richiesta la documentazione attinente ai titoli culturali, artistici, professionali.

Le domande compilate dovranno essere indirizzate a Istituzione Comunale ‘’A. Vivaldi’’ presso il Comune di San Benedetto del Tronto, Viale De Gasperi n. 124.

La domanda dovrà essere trasmessa con una delle seguenti modalità:

– Consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi

124, San Benedetto del Tronto (aperto al pubblico con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle

9 alle 13.30, martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 18.30);

– Tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra indicato;

– Per via telematica tramite posta elettronica certificata PEC (esclusivamente in formato PDF)

all’indirizzo: protocollo@cert-sbt.it

Le domande devono essere consegnate entro e non oltre il 15 ottobre 2021.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Comune di San Benedetto del Tronto.

https://www.comunesbt.it/L-Amministrazione/Altri-Avvisi-Pubblici/Avviso-per-richiesta-manifestazione-di-interesse-allo-svolgimento-di-supplenze-presso-l-Istituto-musicale-A-Vivaldi-1

