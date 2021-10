MONTEPRANDONE – Sono aperti i termini a Monteprandone per la presentazione delle domande per l’assegnazione di contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 risultano iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado (ex scuole medie inferiori e superiori).

Possono presentare la domanda le famiglie degli studenti residenti a Monteprandone e frequentanti le scuole secondarie di primo o secondo grado, con Isee, in corso di validità, non superiore a 10.632,94 euro.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente l’apposito modello disponibile sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo www.monteprandone.gov.it sezione aree tematiche/istruzione e scuola/politiche educative.Le domande, debitamente compilate, dovranno pervenire, pena esclusione dal beneficio entro il giorno venerdì 12 novembre 2021 con una sola delle seguenti modalità: consegna a mano presso Ufficio Servizi Sociali o Sportello Informativo Servizi Sociali o Protocollo del Comune; posta raccomandata, non farà fede la data di invio postale, a Comune di Monteprandone, via Delle Magnolie, 1 – 63076 Monteprandone (AP); via email a protocollo@comune.monteprandone.ap.it; via P.E.C. a comune.monteprandone@emarche.it

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.