CUPRA MARITTIMA – Riqualificazione imminente.

Lunedì 18 ottobre inizieranno i lavori per la realizzazione del secondo e terzo stralcio del marciapiede lungo la Strada Provinciale San Silvestro a Cupra Marittima.

Il tratto di strada interessato dai lavori sarà chiuso al traffico e la viabilità verrà deviata su Via Ruzzi, come da ordinanza provinciale e come indicato di seguito:

Chiusura temporanea al transito lungo la S.P. n.78 San Silvestro dal Km. 0+400 al Km. 0+560.

Il traffico veicolare sarà deviato nel seguente modo:

▪️ Per chi proviene da monte: prima della chiusura deviazione a sinistra su Strada Comunale C.da S. Vincenzo, dopo 100 m. svolta a destra sul ponte Torrente S. Egidio, dopo il ponte svolta a destra su via Ruzzi fino all’intersezione con la S.S. 16;

▪️ Per chi proviene da valle: all’incrocio con la S.S. 16 prendere Via Ruzzi per circa 750 m, svolta a sinistra sul ponte Torrente S. Egidio, dopo il ponte svolta a sinistra su Strada Comunale C.da S. Vincenzo, dopo 100 m svolta a destra su S.P. 78.

