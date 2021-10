“Siamo molto soddisfatti di collaborare con l’Alba Adriatica Basket” – dichiara il responsabile del settore giovanile Alessandro Roncarolo. L’esordio in campionato è previsto per domenica 17 ottobre a Fano, prima gara casalinga domenica 24 ottobre contro Jesi

GROTTAMMARE – Grottammare Basketball annuncia l’arrivo di due giovanissimi atleti che andranno a rinforzare il florido settore giovanile del proprio progetto in collaborazione con la Sambenedettese Basket Academy.

Arrivano in biancoceleste i classe 2007 Nathan Marino e Leonardo Di Nicola. Entrambi gli atleti arrivano a titolo temporaneo dall’ottimo vivaio dell’Alba Adriatica del Presidente Lorenzo Ionni e di Coach Roberto Ionni con il quale è stata instaurata una proficua collaborazione.

“Siamo molto soddisfatti di collaborare con l’Alba Adriatica Basket” – dichiara il responsabile del settore giovanile di Grottammare Basketball Alessandro Roncarolo – consentendo a due giovanissimi prospetti di confrontarsi con il difficile campionato Under 15 Nazionale Eccellenza Interregionale. Siamo orgogliosi di questo rapporto con una realtà solida come quella di Alba Adriatica e speriamo di ampliare questo tipo di coordinamento con altre realtà del territorio che come Alba Adriatica sanno valorizzare al meglio i loro giovani atleti”.

L’esordio in campionato è previsto per domenica 17 ottobre a Fano, prima gara casalinga domenica 24 ottobre contro Jesi.

