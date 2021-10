SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Parrocchia di San Benedetto Martire comunica che, poiché le previsioni meteo segnalano per il pomeriggio un alto rischio di pioggia, la prevista processione in onore del Santo Patrono è stata annullata. E’ invece confermata la solenne celebrazione delle ore 17 in Abbazia con la cerimonia di consegna delle chiavi della città a San Benedetto Martire”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 13 ottobre.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.