Varie le opere presentate. Il prossimo appuntamento è per sabato 16 ottobre alle ore 12.30 quando, in streaming con la Regione Marche, ci sarà Marco Folletti con “La Divisa Sbagliata”

di Angelica Montozzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Alla XXXIII edizione del Salone del Libro di Torino sono presenti anche le case editrici sambenedettesi Mauna Loa e Mauna Kea Edizioni.

Al prestigioso Salone sono state presentate le opere del pesarese Paolo Montanari, ‘’Giacomo Leopardi. Filosofo e Poeta’’ ed ‘’Esplorando Dante e la Commedia’’, l’opera del sambenedettese Giampietro De Angelis ‘’Il Silenzio degli Invisibili’’. In seguito ‘’La Divisa Sbagliata’’ di Marco Folletti, tutti con il marchio Mauna Loa Edizioni.

Mentre per Mauna Kea Edizioni, è stata selezionata l’opera ‘’Nativi Americani. Guida alle tribù e Riserve Indiane degli Stati Uniti’’, ultimo libro di Raffaella Milandri.

Appuntamento per sabato 16 ottobre alle ore 12.30, dove verrà presentata, in streaming, con la Regione Marche ‘’La Divisa Sbagliata’’ di Marco Folletti. Si tratta di un romanzo storico ambientato durante la Seconda guerra mondiale, che vede come protagonista un nativo americano.

Nonostante le norme anticovid e lo spostamento di data abbia creato delle problematicità al Salone del Libro, sembra che questa edizione si appresti ad avere un notevole successo. Una presenza importante quella dei marchi editoriali sambenedettesi, ambasciatori di cultura ma anche di multiculturalità.

