SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Autostrada, ci risiamo.

Pomeriggio difficile, quello del 12 ottobre, lungo la costa picena sull’A14. Oltre ad ormai, purtroppo, consuete code per i lavori in corso e i cantieri attivi, anche un incidente stradale fra Pedaso e Grottammare. Un tamponamento, per fortuna, senza gravi conseguenze alle persone coinvolte, ma che ha recato disagi alla circolazione.

Infatti, traffico e code chilometriche. Anche sulla Statale 16.

