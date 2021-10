Per evasione

GIULIANOVA – Controlli presso gli scali ferroviari di Marche e Abruzzo in questi giorni.

La Polfer ha denunciato a Giulianova un 67enne italiano che si trovava alla stazione locale invece di rispettare i domiciliari.

Inevitabile il deferimento per evasione. Comunicazione giunta dalla Questura di Teramo in una nota giunta in redazione il 12 ottobre.

