GROTTAMMARE – Grandi festeggiamenti per la signora Rosa Piunti, ultima centenaria in ordine di arrivo tra i residenti grottammaresi. A fare gli auguri alla signora Rosa, che ha compiuto 100 anni ieri, 11 ottobre, oltre ai familiari anche il sindaco Enrico Piergallini, che le ha fatto visita per portarle i saluti della città e la targa della longevità, riservata agli anniversari del secolo.

Dedita al lavoro nei campi, Rosa Piunti ha trascorso la gioventù tra i terreni di famiglia nella zona di viale Ballestra, in attesa delle passeggiate in bicicletta con il futuro marito. Oggi la signora Rosa può contare sull’affetto dei figli, di tredici nipoti e di sette pronipoti.

“Il motore propulsore di casa nostra– così l’ha definita il figlio Alberto, terzogenito di Rosa e di Francesco, scomparso quindici anni fa. “Tutto ciò che è oggi la nostra famiglia è merito del carattere forte di mio padre, ma anche della tenacia e della caparbietà di mia madre e della sua lungimiranza nel vedere oltre, nonostante tutto e tutti”.

