SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il turismo sostenibile, la valorizzazione della biodiversità e del capitale umano e naturale delle comunità locali e il valore ecologico degli ecosistemi sono i temi al centro di due eventi che avranno per protagonista la città di San Benedetto del Tronto e la sua partecipazione al progetto comunitario “Interreg Arca Adriatica”, che coinvolge territori in Italia e Croazia.

Il primo evento è in programma giovedì 14 ottobre a Termoli nel contesto del progetto “Bioturs”, finanziato con fondi “Interreg”, dove i funzionari comunali Sergio Trevisani e Mauro Alfonsi e il consulente Guido Capanna Piscé presenteranno il progetto “Arca” come esempio di buone pratiche di sviluppo.

Il secondo appuntamento sarà venerdì 15 ottobre a Rimini durante il TTG – Travel Experience, la manifestazione di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, dove ci sarà la presentazione del progetto “Arca Adriatica”, dei risultati raggiunti e delle azioni avviate con uno sguardo sugli obiettivi di sviluppo. Si parlerà di turismo sostenibile, di destagionalizzazione del turismo in una destinazione marittima come San Benedetto, di sostenibilità sociale ed ambientale, di marketing e pacchetti turistici con l’associazione EAT – Excellence Adriatic Tourism, che raggruppa operatori locali del settore turistico. In quest’occasione verrà anche presentato il video “San Benedetto – Arca Adriatica” dei registi Giacomo Cagnetti e Rovero Impiglia, un bellissimo racconto per immagini della città di San Benedetto, della sua storia, delle sue tradizioni, delle sue bellezze e delle sue caratteristiche turistico – culturali.

