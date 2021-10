SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È in partenza la nuova stagione teatrale del cineteatro San Filippo Neri di San Benedetto del Tronto, a cura dell’Associazione Caleidoscopio, realizzata grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e al sostegno della Regione Marche. La stagione teatrale, dal titolo “Ritratti”, in omaggio al talento di Raffaello Sanzio, si aprirà il 23 ottobre e si chiuderà il 18 dicembre 2021.

Cinque gli spettacoli in programma più una sezione dedicata ai più piccoli, chiamata “Ritratti fanciulli”, che prevede due spettacoli e due laboratori a essi associati. Gli spettacoli verranno messi in scena da compagnie provenienti da diverse parti d’Italia e appartengono a vari generi, dalla prosa alle produzioni più sperimentali, passando per il teatro-danza, ma dando sempre spazio a tematiche di interesse sociale. Novità di quest’anno, nell’ottica di un teatro che sappia generare dialogo e che accorci le distanze tra spettatori e artisti, è quella di prevedere per ogni performance la possibilità di partecipare a dei momenti interattivi di formazione del pubblico.

Qui di seguito la programmazione della stagione teatrale “Ritratti” 2021

Sabato 23 Ottobre ore 21.15

INTERNO 19

di Caleidoscopio APS, regia di Michele Petrocchi

Sabato 6 Novembre ore 21.15

EGO

di e con Caleidoscopio APS

Sabato 20 Novembre ore 21.15

ZONA ROSSA

di e con Eleonora Greco – Cornelia APS

Sabato 4 Dicembre ore 21.15

E SE FOSSI…?

di e con Sara Pischedda – ASMED (vincitrice della Vetrina di arte performativa contemporanea “Vuoti d’aria 2020” – categoria Teatro-danza)

Sabato 18 Dicembre ore 21.15

IL TERZO INCOMODO

con Filippo Mantoni e Francesca Berardi, regia di Luigi Moretti

Stagione ragazzi “Ritratti fanciulli”

Domenica 14 Novembre ore 17.00

CHIAMATEMI PIG GI

di ATGTP, con Candida Ventura

Domenica 12 Dicembre ore 17.00

UCCI! UCCI! Pollicino e altre fiabe

di Stivalaccio Teatro

Presso il botteghino del teatro, o contattando l’Associazione Caleidoscopio, è possibile prenotare e acquistare fino al 23 ottobre l’abbonamento ai cinque spettacoli di Prosa e fino al 13 novembre il pacchetto “Ritratti fanciulli”, comprendente sia i due spettacoli che i laboratori.

Per informazioni e prenotazioni

FB Cineteatro San Filippo Neri

IG Cineteatrosfn

Sito www.cineteatrosanfilipponeri.com

Tel. 389 1463537 – Segreteria

338 3894018 – Direzione artistica

Mail caleidoteatro@gmail.com

Botteghino Mercoledì 18:00 – 19:30

Maggiori informazioni sugli spettacoli sui canali social del Cineteatro o consultando la pagina https://www.cineteatrosanfilipponeri.com/stagione-ritratti-2021/

