PICENO – Aziende commerciali chiudono, ma altre sono nel progetto di giovani imprenditori ed imprenditrici che però, in via preliminare, desiderano conoscere le opportunità creditizie in essere, le procedure amministrative, i requisiti personali e professionali.

Per soddisfare tali richieste informative la Confcommercio Picena, con il patrocinio della Camera di Commercio I.A.A. regionale delle Marche, ha programmato nelle proprie sedi due seminari che si terranno il prossimo 14 ottobre, ad Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto secondo il seguente time-sheet:

Sede: Ascoli Piceno, Via Dino Angelini 62/a. Orario: 9 – 12:30. Telefono di contatto: 0736258461

Sede: San Benedetto del Tronto, Via L. Bianchi 36. Orario: 14:30 – 18. Telefono di contatto: 0735780823

Esperti relatori saranno a disposizione degli intervenuti per fornire tutte le informazioni necessarie, con particolare attenzione alla imprenditoria femminile.

Data la necessità di gestire la presenza dei partecipanti nel rispetto della normativa anti Covid-19, è richiesta la prenotazione da parte degli interessati entro il giorno 13 ottobre.