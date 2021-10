ALBA ADRIATICA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione l’11 ottobre, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Ad Alba Adriatica, i Carabinieri del Norm hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza un marocchino 21enne, che in via Mazzini, a bordo dell’autovettura Peugeot 206 è andato a sbattere contro due autovetture in sosta. Sul posto i militari, intervenuti per il rilievo del sinistro stradale, hanno sottoposto ad accertamento con etilometro il conducente che è risultato positivo all’alcool con un tasso di 1.54 G/L. la patente è stata ritirata e l’autovettura sequestrata.

