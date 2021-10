ALBA ADRIATICA – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione l’11 ottobre, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Ad Alba Adriatica, i militari della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un ciclomotore, nella zona nord di questa cittadina, il cui conducente un 46enne da San Benedetto del Tronto, da subito, dava segnali di nervosismo. Infatti, nel corso delle verifiche è emerso che l’individuo era sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita, peraltro, recidivo nel biennio. Inoltre, nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e un quartino di eroina, il tutto sequestrato.

Lo stesso è stato, altresì, segnalato al Prefetto di Teramo per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e proposto al Questore di Teramo il foglio di via. Ciclomotore sequestrato, per la successiva confisca, poiché privo di assicurazione e della prevista revisione.

