SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mastica ancora amaro mister Massimo Donati, dopo 4 ko consecutivi che relegano la Samb all’ultimo posto in classifica.

Queste le sue parole nel post partita contro il Porto d’Ascoli Calcio, terminata il 10 ottobre 0-2 a per i biancocelesti al Riviera delle Palme, ai nostri microfoni: “Abbiamo perso senza subite tiri in porta, i ragazzi hanno dato tutto. L’arbitraggio sta diventando un problema, nelle prime tre giornate non ci hanno fischiato tre rigori ed oggi abbiamo subìto gol in fuorigioco. Mi chiedo il perchè di tutti questi errori. La palla la abbiamo avuta quasi sempre noi, avevamo sette under in campo, non c’erano scelte”.

Il mister prosegue: “Ho bisogno che arrivi qualcuno che determini le partite e che si prenda le sue responsabilità come faccio io, solo così potremo dire la nostra. Non voglio dire che gli under che ho non siano bravi, anzi stanno facendo già sin troppo, ma in questo campionato serve malizia. Ora dobbiamo dimenticare tutto e far finta che il campionato inizi domenica prossima”.





