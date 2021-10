SAN BENEDETTO DEL TRONTO – C’è grande gioia in casa biancoceleste per la vittoria odierna, nel pomeriggio del 10 ottobre al Riviera delle Palme contro la Samb, che proietta il Porto d’Ascoli nella parte alta della classifica.

Queste le parole del patron Vittorio Massi a fine incontro:”Una giornata storica, oggi era Davide contro Golia ed abbiamo vinto noi. La nostra squadra gioca a memoria ormai da un anno, il mister ha dato il meglio di se azzeccando tutti i cambi. Sono sicuro che, purtroppo per noi, andrà presto ad allenare in categorie superiori. Dispiace per la Samb, non hanno giocato mai insieme ed è normale che abbiano delle difficoltà, ma si tireranno su”.

Il presidente aggiunge: “Come giudico il rendimento della squadra? Avevamo paura di questa Serie D, ma ora siamo consapevoli di poter far bene. Sono ragazzi che lavorano, o vanno ancora a scuola e riescono comunque a sostenere 5 allenamenti a settimana ad altissimo ritmo. I risultati si vedono, sono stati fantastici”.

