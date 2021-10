Tutto pronto allo stadio Riviera delle Palme per la prima partita storica tra Sambenedettese e Porto d’Ascoli.

NOTE: Nuvoloso e leggera pioggia, 13° la temperatura. Campo non in perfette condizioni. Samb in completo bianco con bande rossoblu e pantaloncini blu, gli ospiti in tenuta arancione e pantaloncini bianchi.

Formazioni

Sambenedettese: Abbrandini, Alboni, Miruku, Isacco, Cipolletta, Varga, Ferretti, Lorenzoni, Mendicino, Lisi, Travaglini.

A disposizione: Bruno, Zappasodi, Amato, De Santis, Cum, Peroni, Di Domenicantonio. Allenatore Massimo Donati

Porto d’Ascoli: Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Napolano, Battista, Petrucci, Evangelisti.

A disposizione: Finori, Shiba, Aliffi, Battisti, Nociaro, Clerici, Monachesi, Pietropaolo, Sabatini. Allenatore Davide Ciampelli.

Angoli: 1-4

PRIMO TEMPO

3′ Ci prova Napolano dai 30 metri su punizione ma il pallone finisce abbondantemente alto.

9′ Buona combinazione tra Travaglini e Isacco che liberano Ferretti in area, arriva il suo tiro ma finisce sul lato sinistro della porta difesa da Testa.

19′ Calcio d’angolo del Porto d’Ascoli: dalla sinistra Napolano scodella in mezzo per Passalacqua, che di testa, manda il pallone sopra la traversa.

29′ GOL DEL PORTO D’ASCOLI. Lancio di Passalacqua dalla difesa per l’inserimento di Napolano che tutto solo davanti ad Abbrandini fa 0-1. I rossoblu protestano per un fuorigioco.

31′ Ammonito Lisi per aver commesso fallo su Napolano.

35′ Punizione per la Samb: Ferretti tocca per Mendicino che da fuori area prova il destro, ma il pallone finisce in curva.

37′ Ammonito Lorenzoni per una trattenuta su Evangelisti.

40′ OCCASIONE SAMB: Lorenzoni sulla corsia di destra serve un pallone teso in area, sul quale si avventa Mendicino. Conclusione deviata dalla difesa ospite, che sfiora la traversa.

43′ Ammonito Petrini per un intervento irregolare su Travaglini.

45′ Ammonito Alboni per aver fermato Battista lanciato verso la porta. Punizione dal limite per gli ospiti.

45′ 1 minuto di recupero assegnato dall’arbitro.

45+1′ OCCASIONE PORTO D’ASCOLI: Punizione battuta da Napolano sul secondo palo, il pallone esce di un soffio alla sinistra di Abbrandini.

45+1′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo. Samb che ha creato poco e si muove con un possesso palla abbastanza lento. Gli ospiti, invece, si muovono con un possesso palla rapido e tendono a verticalizzare soprattutto sugli esterni creando molte incursioni.

